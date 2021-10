Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

BAB 6: Fahrzeug überschlägt sich - PM Nr. 1

Sinsheim / BAB 6 (ots)

Am Samstagmorgen gegen kurz nach 04.00 Uhr gingen sowohl bei der integrierten Rettungsleitstelle Rhein-Neckar als auch beim Polizeinotruf mehrere Anrufe an, dass sich ein Pkw auf der BAB 6 in Höhe Sinsheim überschlagen hätte. Beim Eintreffen der ersten Funkwagenbesatzung des Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf wurde vor Ort ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug auf der linken Fahrbahn festgestellt. Aus derzeit noch unbekannter Ursache verlor ein Fahrzeugführer auf der BAB 6 bei ca. km 605 in Fahrtrichtung Mannheim die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte in der Folge mit der Betongleitwand. Ob es zu einem Überschlag des Fahrzeuges kam, kann noch nicht gesagt werden. Die Richtungsfahrbahn Mannheim ist derzeit noch mit Trümmerteilen übersät. In diesem Bereich kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Unfallaufnahme hat begonnen. Über Verletzte ist noch nichts bekannt. Feuerwehr und Rettungsdienst sind ebenfalls im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell