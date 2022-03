Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben- Erneuter Automatenaufbruch

Edenkoben (ots)

Wiederholt wurde in den letzten Tagen auf dem Wohnmobilparkplatz in der Bahnhofstraße der Stromzählerkasten aufgebrochen. Bereits am 14.03 2022 hatten Unbekannte den Automaten aufgebrochen und Manipulationen zur Erlangung von kostenfreiem Strom vorgenommen. Im aktuellen Fall wurde das Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro beziffert. Von den Unbekannte fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

