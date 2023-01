Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230113.1 St.Michaelisdonn: Betrunkener Pkw Fahrer flüchtet vor der Polizei

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Mittwoch gegen 08:15 Uhr fiel einem Zeugen in St. Michaelisdonn ein Pkw auf, welcher während der Fahrt mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Der aufmerksame Zeuge alarmierte die Polizei, welche den Pkw in der Johansenstraße antreffen konnte. Als die Polizei den 42 jährigen Fahrer kontrollieren wollte, flüchtete dieser mit seinem Pkw in Richtung Kannemoor. Der Fahrer erhöhte seine Geschwindigkeit so stark, dass es teilweise nicht möglich war aufzuschließen. Das Fahrzeug blieb jedoch die ganze Zeit im Sichtbereich der Beamten. Noch vor Erreichen des Bereiches um Kannemoor, hielt das Fahrzeug an, der Fahrer stieg aus und flüchtete über die Felder zu Fuß. Trotz mehrfacher Ansprache durch die Polizei, stehen zu bleiben, setzte der Flüchtige seinen Weg fort. Er versuchte sich dann im Schilf in der Nähe einer Feldentwässerung zu verstecken. Als es dem Fahrer nicht gelang, sich dem Blick der Beamten zu entziehen, gab er gegenüber der inzwischen eingetroffenen Verstärkung wiederwillig auf. Die eingesetzten Beamten stellten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille. Die Polizei stellte Fahrzeugschlüssel und Führerschein sicher und ordneten eine Blutprobe an, welche durch einen Arzt entnommen wurde. Der Fahrer muss sich jetzt strafrechtlich Verantworten und wird in nächster Zeit erstmal kein Kraftfahrzeug mehr führen dürfen.

