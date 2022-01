Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: KORREKTUR: Polizei im Einsatz - Demonstrationen im Landkreis Verden

Landkreis Verden (ots)

Korrektur zur Meldung 4634952:

Die Polizei war am Montag im Zuge mehrerer Demonstrationen im Landkreis Verden im Einsatz.

Eine Demonstration von rund 600 Menschen wurde zuvor in Verden bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldet und richtete sich gegen die geltenden Corona-Maßnahmen. Die Menschen umrundeten die Innenstadt in einem Aufzug und hielten Plakate hoch. Zwei Personen blockierten den Aufzug kurzfristig, wurden jedoch von Einsatzkräften von der Strecke getragen. In sieben Fällen stellte die Polizei die Personalien von Teilnehmenden wegen fehlender Masken fest. In fünf Fällen leiteten die Beamten schließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und in drei Fällen mussten Teilnehmende von der Versammlung ausgeschlossen werden. Drei weitere Ordnungswidrigkeiten wurden wegen Verstoßes gegen das Verbot von Tieren bei Versammlungen oder der Weigerung zur Angabe der Personalien eingeleitet.

10 Menschen hielten zeitgleich auf dem Rathausvorplatz eine nicht angemeldete Versammlung gegen die Montagsdemonstrationen ab.

In Ottersberg versammelten sich rund 50 Menschen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Alle Versammlungen erhielten die Auflagen zum Tragen einer FFP2-Maske (oder vergleichbar) und Abstand zu halten. Die Mehrheit der Teilnehmenden in Ottersberg hielten sich nicht an die Maskentragepflicht, sodass die Einsatzkräfte einschritten. Die Polizei stellte die Personalien von neun Personen fest. Gegen sechs Personen leitete die Polizei schließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und schloss sie von der Versammlung aus.

Weitere Versammlungen wurden im Landkreis Verden nicht festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell