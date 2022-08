Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brauchen in der Nacht vom 24.08.2022 auf den 25.08.2022 in ein Firmengebäude auf der Daimlerstraße in Senden ein und entwendeten Bargeld. Hierzu hebelten sie ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so ins Gebäude. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Hinweise bitte an die ...

mehr