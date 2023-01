Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230116.3 Heide: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Heide (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Heide zu insgesamt drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Die Täter richteten einige Schäden an und entwendeten in zwei Fällen Bargeld. Insgesamt verzeichnete die Polizeidirektion Itzehoe in der vergangenen Woche knapp zehn Einbruchstaten.

Im Zeitraum von Freitagmorgen bis zum Sonntag, 17.30 Uhr, suchten Unbekannte ein Einfamilienhaus in der Österstraße auf. Sie drangen gewaltsam über ein Fenster in das Objekt ein und durchsuchten dieses ganz offensichtlich. Ob die Eindringlinge etwas entwendeten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Eine zweite Tat ereignete sich in der nahegelegenen Posener Straße am Samstag in der Zeit von 16.15 Uhr bis 18.30 Uhr. Hier stiegen Einbrecher über ein Terrassenfenster in das Haus ein und stahlen 250 Euro, der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 200 Euro liegen.

Der dritte Tatort befand sich in der Straße Feldblick. In das dortige Objekt gelangten Unbekannte in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr über die Terrassentür. Sie richteten dabei einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an und nahmen aus dem Gebäude einen kleineren Bargeldbetrag mit.

Dass zwischen den beschriebenen Taten ein Zusammenhang besteht, ist aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe nicht ausgeschlossen. Täterhinweise gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die insbesondere am Samstagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich daher bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

In der zweiten Kalenderwoche registrierte die Polizei in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen neun Einbrüche. Neben den bereits genannten lagen die Tatorte in Hemmingstedt, Albersdorf, Kellinghusen, Wilster, Friedrichskoog und Münsterdorf. In Münsterdorf drangen die Täter innerhalb der letzten zwei Wochen auf noch nicht abschließend geklärte Weise in das Haus ein. Ob sie Beute machten, ist bis jetzt unklar. Allerdings richteten sie einen erheblichen Sachschaden, etwa 125.000 Euro, durch das Aufdrehen eines Wasserhahnes an.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei nochmals dazu ermutigen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten über den Polizeiruf 110 zu melden. Diese Hinweise können helfen, Taten zu verhindern oder Täter zu identifizieren.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell