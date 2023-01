Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230116.5 Kiebitzreihe: Hund frisst vermutlich Gift

Kiebitzreihe (ots)

Nachdem ein Hund nach derzeitigen Erkenntnissen in Kiebitzreihe Gift gefressen hat, verstarb das Tier auf dem Weg in die Klinik. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können.

Am heutigen Tag meldete sich ein Mann aus Kiebitzreihe bei der Polizei, nachdem seine Hündin am Samstag plötzlich verstorben ist. Der Vierbeiner hielt sich laut dem Geschädigten seit Mitternacht bis 11.00 Uhr lediglich auf dem Grundstück seines Herrchens in der Hauptstraße auf. Am Morgen zeigte der Mischling dann Vergiftungserscheinungen, so dass der Anzeigende sich auf den Weg zu einem Veterinär machte. Leider verstarb die Hündin noch vor Ankunft in der Tierklinik. Dort erhielt der Geschädigte die Auskunft, dass eine Vergiftung für den Tod verantwortlich gewesen sein dürfte.

Das Gift hat der Mischling nach Angaben des Tierhalters lediglich auf dem eigenen Grundstück aufnehmen können. Wer Hinweise darauf geben kann, woher der giftige Stoff stammte, sollte sich mit der Polizei in Horst unter der Telefonnummer 04126 / 6299930 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

