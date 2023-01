Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet Fußgänger

Karlsruhe (ots)

Beinahe kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall an einem Fußgängerüberweg in der Beiertheimer Allee. Gegen 17:20 Uhr überquerte ein 66-Jähriger die Fahrbahn als ein bislang unbekannter Pkw-Lenker wohl ungebremst an dem Mann vorbeifuhr. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Fußgänger zurück. Der Autofahrer fuhr im Anschluss ohne anzuhalten weiter.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721-666-3411 entgegen.

Steffen Schulte, Pressestelle

