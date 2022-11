Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt auf Mann ein

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen auf der Steißlinger Straße auf einen Mann eingeschlagen. Gegen 6 Uhr sprachen drei unbekannte Männer einen 35-Jährigen an und fragten zunächst nach Zigaretten. Nachdem dieser verneinte, griff einer der Unbekannten den Mann unvermittelt an und schlug mit Fäusten auf den 35-Jährigen ein. Zu dem unbekannten Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: ca. 30 Jahre alt, ca. 185 Zentimeter groß, dunkle, kurze Haare, Vollbart. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0, mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen.

