Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrerin verletzt

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Aacher Straße ist am Samstagvormittag ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Eine 18-jährige VW-Fahrerin war auf der Aacher Straße in Richtung Volkertshausen unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kam die junge Frau mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen dortigen Gewässergraben. Durch den Aufprall überschlug sich der VW und blieb schlussendlich auf dem Dach liegen. Die 18-Jährige, die sich mit Hilfe von Ersthelfern selbstständig aus dem demolierten Auto befreite, erlitt dabei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem VW T-Cross, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

