Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, A 5 - Diebstahl aus Ladefläche, Hinweise erbeten

Neuried (ots)

Ein 19-jähriger Lastkraftwagenfahrer meldete in der Nacht von Sonntag auf Montag über Notruf, dass sich augenscheinlich jemand an der Ladefläche seines Transporters zu schaffen machte. Sein Fahrzeug der Marke Iveco war auf dem Parkplatz Unditz an der A 5 in Höhe Neuried geparkt. Ein aufgerissenes Paket befand sich vor der Ladefläche des Lastkraftwagens, der Inhalt wurde unberührt zurückgelassen. Beim Einstieg wurde ein Seil der Ladefläche durchtrennt und eine Leiter entwendet. Der Schaden wird auf ungefähr 150 Euro beziffert. Die alarmierten Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg konnten vor Ort keine verdächtigen Personen mehr feststellen, allerdings die geöffnete Ladefläche eines weiteren Transporters. Weil der Renault jedoch unbeladen war, verlor sich offensichtlich das Interesse der bislang unbekannten Ganoven. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 0781 21-4200 erbeten.

