Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - Nach Streit betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Hatzenbühl (ots)

Ein 54-jähriger Mann war am Montag, dem 22.08.2022, gegen 20.00 Uhr, stark alkoholisiert und fuhr nach einem heftigen Streit mit seiner Lebensgefährtin mit seinem Auto in unbekannte Richtung davon. Kurze Zeit später konnte das nun am Heck beschädigte Fahrzeug von Polizeibeamten am Wohnanwesen des 54-jährigen festgestellt werden und ihn selbst zur Entstehung des Schadens befragen. Er wurde den Beamten gegenüber ausfällig, die ihn wegen Indizien zur Fahrereigenschaft zur Blutentnahme auf die Polizeiinspektion Wörth mitnahmen und seinen Führerschein beschlagnahmten. Zeugen, die im Ortsbereich Hatzenbühl frisch beschädigte Bäume und Hecken feststellen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

