LPI-NDH: Verkehrsgeschehen Nordhausen

Nordhausen (ots) - Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Darrweg wurde am Vormittag ein Fußgänger schwer verletzt. Ein 66-jähriger Autofahrer hatte den 72-jährigen Mann beim Vorbeifahren durch die Sonne übersehen und erfasst. Der Verletzte kam mit einer Fußverletzung ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

mehr