LPI-NDH: Fahrer eines Quads nach Unfall schwerst verletzt

Mühlhausen (ots) - Ein 67-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 15.50 Uhr, leicht verletzt. Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr in der Erfurter Straße aus einer Grundstücksausfahrt und kollidierte mit dem Radler. Der Radler stürzte und verletzte sich am Arm.

