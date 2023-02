Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugführer mit fragwürdigen Fahrmanövern auf Parkplatz festgestellt

Eichsfeld (ots)

Am Samstag, gegen 18:55 Uhr wurden die Kollegen in Heiligenstadt auf den Rewe-Parkplatz in der Dingelstädter Straße gerufen. Von dort gab es die Mitteilung, dass ein Fahrzeug auf dem Parkplatz merkwürdige Kreise dreht und auch schon gegen eine Mauer gefahren sein soll. Vor Ort eingetroffen wurde der genannte PKW mit laufendem Motor festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges wurde der 69jährige Fahrzeugführer aus dem PKW gebeten. Dieser hatte sichtlich Mühe sein Fahrzeug zu verlassen. Der Grund war schnell geklärt. Aufgrund vorherigen Alkoholkonsums kam es zu den erkennbaren Einschränkungen beim Fahrzeugführer und auch der festgestellten Fahrweise. Einen Atemalkoholtest vor Ort lehnte die Person ab und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Die erforderliche Blutentnahme musste nunmehr zwangsweise durchgeführt werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwarten dem Fahrer noch weitere Anzeigen, u.a wegen Widerstand und Beleidigung.

