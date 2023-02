Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger klauen Baggerschaufel

Nordhausen (ots)

An einer Baustelle in der Wilhelm-Raabe-Straße haben Diebe eine etwa 60 kg schwere Baggerschaufel entwendet. Die Tat ereignete sich in der vergangenen Nacht. Zum Abtransport der Schaufel mussten die Täter entsprechende Fahrzeuge genutzt haben. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell