Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Schnellrestaurant

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es am Wochenende auf ein Schnellrestaurant im Erfurter Ortsteil Ilversgehofen abgesehen. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt in das Restaurant. Anschließend entwendeten sie eine Kasse mit Bargeld und zwei große Messer im Gesamtwert von knapp 700 Euro. Der entstandene Schaden an der Scheibe wurde auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell