Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörsendiebstähle in Nordthüringen halten an

Landkreis Nordhausen (ots)

In Ellrich und Nordhausen wurde am Freitag bekannt, dass wiederholt Geldbörsen gestohlen worden sind. Bereits im Verlauf der Woche wurden wegen gleicher Delikte im Eichsfeld und Landkreis Nordhausen mehrere Anzeigen aufgenommen. Die Polizei empfiehlt weiterhin, dass Wertgegenstände wie Portemonnaies oder Handtaschen ausreichend gegen Diebstähle gesichert werden. Vor allem beim Einkauf oder in unmittelbarer Nähe zu Geschäften werden derzeit Taschendiebstähle registriert. Aber auch aus Fahrzeugen, in denen Wertgegenstände offen einsehbar liegen, wurden Diebstähle festgestellt.

