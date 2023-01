Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Dieseldiebstahl

Germersheim (ots)

Germersheim - Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter an einem geparkten Lastkraftwagen in der Hockenheimer Straße den Tankdeckel auf und entwendeten insgesamt ca. 200 Liter Dieselkraftstoff. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell