POL-PDLD: Aufmerksame Zeugin hilft, Unfallflucht zu klären

Landau (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte zwischen 3h und 3:30h ein unbekannter Täter, in ein Juwelier-Geschäft in der Marktstraße einzubrechen. Hierzu sollte die Sicherheitsglasscheibe eingeschlagen werden, was misslang. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Landau. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Schreiber, PHK Telefon: 06341-287-0 ...

