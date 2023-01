Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchversuch in Geschäftsräume

Landau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte zwischen 3h und 3:30h ein unbekannter Täter, in ein Juwelier-Geschäft in der Marktstraße einzubrechen. Hierzu sollte die Sicherheitsglasscheibe eingeschlagen werden, was misslang. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Landau.

