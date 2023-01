Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Sportheim

Gommersheim (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Sportheim in der Gartenstraße kam es von Freitag auf Samstag (20. - 21.01.23) im Zeitraum 23:00 Uhr bis 11:00 Uhr. Zunächst wurde versucht, ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Als dies misslang, entwendeten die Täter drei Leuchtröhren und ein Stromkabel aus dem Außenbereich. Insgesamt entstand so ein Schaden von etwa 530 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 / 955-0 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

