Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrecherduo auf frischer Tat gefasst

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld hat zwei Heranwachsende in einem Einfamilienhaus an der Straße "Hinter Sollbrüggen" auf frischer Tat gefasst und festgenommen. Das Duo hatte am Donnerstagvormittag (1. Dezember 2022) die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und war so in das Haus gelangt. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete die beiden und informierte die Polizei. Die Beamten umstellten das Gebäude und konnten die Täter in der Küche stellen und festnehmen.

Bei den Einbrechern handelt es sich um einen 17- und einen 18-Jährigen. Beide sind bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt. Sie erhalten ein Strafverfahren und wurden zwischenzeitlich einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (410)

