Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Übergriff auf Seniorin in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 02.10.2022, gegen 13:00 Uhr, erhielt die Polizei über Notruf die Information, dass es in einer Wohnung in Stralsund, Stadtteil Knieper West, zu einem Übergriff auf eine 87 Jahre alte Frau gekommen sein soll. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, klopfte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger an die Wohnungstür der 87-Jährigen und drängte sie mit der Forderung nach Geld in ihre Wohnung. In der Wohnung verübte der Täter sexuelle Handlungen an der Frau und verletzte sie leicht. Danach verließ der Täter die Wohnung. Die Geschädigte, die unter einer beginnenden Demenz leidet, fand sich nach der Tat in ihrem Badezimmer wieder und begab sich dann zu einer Nachbarin, der sie den Sachverhalt berichtete. Später stellte die Geschädigte fest, dass der Täter eine größere Menge Bargeld und ein Mobiltelefon, entwendet hatte. Zu Person konnte die Geschädigte lediglich angeben, dass es sich um einen schlanken Mann gehandelt haben soll. Im Zuge der Ermittlungen wurde darüber hinaus bekannt, dass es bereits am Vortag, 01.10.2022, gegen 19:00 Uhr, einen ähnlich gelagerten Sachverhalt in diesem Haus gegeben hätte. Demnach hätte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 78-jährigen Bewohnerin geklingelt. Nachdem die Tür geöffnet wurde, versuchte er mit der Bitte um Verrichtung seiner Notdurft in die Wohnung zu gelangen. Die Wohnungsinhaberin verweigerte ihm sein Ansinnen und versperrte ihm den Weg in die Wohnung. Nach kurzer Diskussion mit dem Mann drohte die Frau damit, die Polizei zu informieren und einen Nachbarn zur Hilfe zu holen. Daraufhin verließ der Mann die Wohnung und entfernte sich. Hier konnte die Geschädigte angeben, dass es sich um einen korpulenten Mann mit kurzen Haaren, bekleidet mit einer bunten, kurzen Hose gehandelt haben soll. Die Kriminalpolizei in Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

