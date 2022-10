POL-NB: Verkehrsunfall auf der L 33 zwischen Burg Stargard und Bargensdorf mit einer leichtverletzten Person

Auerose (LK VG) (ots) - Am 02.10.2022, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich auf der B 109, auf Höhe der Abfahrt Auerose, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 44-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford Transit die B 109 aus Neu Kosenow kommend in Richtung Anklam. Als dieser eine vor ihm fahrende 23-jährige deutsche Fahrzeugführerin in ihrem PKW Audi A5 überholen ...

mehr