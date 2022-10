Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ueckermünde (ots)

Am 02.10.2022, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich auf L 32 kurz vor Rothemühl aus Richtung Jatznick Bahnhof kommend ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Die 31-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Opel Corsa die L 32 aus Richtung Jatznick Bahnhof kommend in Richtung Rothemühl. Aus noch ungeklärter Ursache kam die 31-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Nebenanlage und kam durch Baumkontakt zum Stehen. Die Unfallbeteiligte musste durch die Feuerwehr über die Windschutzscheibe aus dem PKW gerettet werden. Weiterhin befanden sich drei Hunde im Fahrgastraum und mussten von der Feuerwehr aus dem PKW geschnitten werden. Die Frau wurde schwerverletzt mit noch unbekannten Verletzungen in das Krankenhaus Pasewalk verbracht. Die Hunde wurden der Tierrettung Pasewalk übergeben. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000EUR. Die L 32 musste für den Rettungseinsatz voll gesperrt werden. Anschließend erfolgte eine halbseitige Sperrung, bis der PKW geborgen und die Unfallstelle wieder freigegeben wurde. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

