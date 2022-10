POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B111

Heringsdorf (ots) - Am 01.10.2022, gg. 04:10 Uhr, bemerkte ein 36-jährigen Urlauber aus Berlin in der Nähe eines Campingsplatzes in Heringsdorf, drei verdächtige Personen, die dort dabei waren Fahrräder in einen Kleintransporter zu verladen. Der Hinweisgeber machte gegenüber den Personen durch rufen auf sich aufmerksam. Bei ihrem Treiben gestört, sprangen die Personen in ihren Kleintransporter und entfernten sich ...

mehr