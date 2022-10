Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrraddiebstahl in Heringsdorf

Heringsdorf (ots)

Am 01.10.2022, gg. 04:10 Uhr, bemerkte ein 36-jährigen Urlauber aus Berlin in der Nähe eines Campingsplatzes in Heringsdorf, drei verdächtige Personen, die dort dabei waren Fahrräder in einen Kleintransporter zu verladen. Der Hinweisgeber machte gegenüber den Personen durch rufen auf sich aufmerksam. Bei ihrem Treiben gestört, sprangen die Personen in ihren Kleintransporter und entfernten sich vom Tatort. Auf ihrer Flucht verloren sie durch die offengebliebene Hecktür des Fahrzeuges zwei Fahrräder. Die sofort eingesetzte Polizei Heringsdorf fahndete im Nahbereich sowohl nach dem Kleintransporter als auch nach Personen. Dabei wurden in der Nähe der Verladestelle neben den zwei verlorenen Fahrräder, neun weitere zum Abtransport bereitgestellte Fahrräder gefunden und sichergestellt. Im Verlaufe des 01.10.2022 erschienen mehrere Geschädigten von Fahrraddiebstählen zur Anzeigenaufnahme im PR Heringsdorf. Insgesamt wurden in diesem Zusammengang 19 Fahrräder als entwendet angezeigt. Die 11 aufgefundenen Fahrräder konnten nach erfolgter Spurensicherung an die Geschädigten übergeben werden. Die insgesamt 19 angegriffenen Fahrräder stellen einen Wert von 37.000 Euro dar. Die durch die Diebe letztlich entwendeten Fahrräder haben einen Wert von ca. 20.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf (Tel. 0383782790) oder an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu wenden. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell