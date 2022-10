Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall bei Anklam

Anklam (ots)

Am 01.10.2022, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der B110/Redoute in Fahrtrichtung Anklam zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der aus dem Raum Berlin stammende 36-jährige Fahrer des Audi Q2 befuhr die B110 aus Richtung Insel Usedom kommend in Richtung Anklam. Am Kreuzungspunkt Redoute nutzte der Fahrer die Ausfahrt in Richtung Anklam und kam beim Auffahren auf die B 109 nach rechts von der Fahrtbahn ab. Er fuhr noch etwa 130 m auf der rechten Bankette weiter bevor er dann im dichten Buschwerk des angrenzenden Straßengrabens zum Stehen kam. Der Fahrer, der sich allein im PKW befand, wurde nicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro. Der PKW Audi Q2 war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

