Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 109

Auerose (LK VG) (ots)

Am 02.10.2022, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich auf der B 109, auf Höhe der Abfahrt Auerose, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 44-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford Transit die B 109 aus Neu Kosenow kommend in Richtung Anklam. Als dieser eine vor ihm fahrende 23-jährige deutsche Fahrzeugführerin in ihrem PKW Audi A5 überholen wollte, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden PKW. Die 23-jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung durch den alarmierten Rettungswagen in das Ameos Klinikum nach Anklam verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Beide PKW waren noch fahrbereit. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

