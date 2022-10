Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sehlen stellten Täter auf frischer Tat beim Einbruch in ihre Wache

Bergen/Rügen (ots)

Am Morgen des 03.10.2022, gegen 07:05 Uhr, meldete eine Kameradin der FFW Sehlen einen laufenden Einbruch in ihre Wache. Nach ersten Erkenntnissen öffnete der 19-jährige deutsche Beschuldigte unter massiver Gewalteinwirkung ein Fenster zum Feuerwehrgebäude in Sehlen. Er nahm anschließend unter anderem 12 Schlüsselbunde mit mehreren Schlüsseln zu Schränken und Türen des Gebäudes sowie eine Überwachungskamera an sich. Der Beschuldigte konnte vor Ort durch die Hinweisgeberin und den Wehrführer an der Flucht gehindert und anschließend durch Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Bergen vorläufig festgenommen werden. Der mehrfach vorbestrafte, polizeibekannte Beschuldigte soll in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro, das Stehlgut stellte einen Wert von etwa 200 Euro dar. Das Stehlgut wurde bei der Durchsuchung des Beschuldigten aufgefunden und konnte dem Wehrführer vor Ort zurückgegeben werden. Der Beschuldigte stand während der Tatausführung unter dem Einfluss von Alkohol und illegalen Betäubungsmitteln. Gegen ihn wird nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und des Besitzes von Betäubungsmitteln geführt. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell