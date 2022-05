Polizei Köln

POL-K: 220530-2-K Kölnbesucher nach Raub an Palmstraße verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Sonntag (29. Mai) soll eine sechs- bis achtköpfige Tätergruppe einen 22 Jahre alten Mann an der Palmstraße in der Kölner Innenstadt überfallen und beraubt haben. Gegen 1.50 Uhr, so der Leichtverletzte später gegenüber Polizisten, sei er gegenüber eines Kiosks von den Unbekannten bedrängt worden. Die Angreifer hätten ihn geschlagen, mit Pfefferspray besprüht und seien dann mit seiner erbeuteten Umhängetasche in Richtung Hohenzollernring geflüchtet.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/jk)

