Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Firma auf der Otto-Hahn-Straße

Singen (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen in einen Betrieb auf der Otto-Hahn-Straße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten ein Toilettenfenster auf und gelangten so in die Innenräume der Entsorgungsfirma. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Aus einem der Büros entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Anschließend verließen die Einbrecher das Gebäude über das Fenster eines Büros. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die über das vergangene Wochenende Verdächtiges im Bereich des Entsorgungsbetriebes beobachtet haben, oder Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell