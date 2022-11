Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Obereschach) Auto kommt von der Straße ab und prallt frontal gegen Baum (14.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Kreisstraße 5708. Ein 21-Jähriger fuhr gegen Mitternacht mit einem 1-er BMW auf der K 5708 von Obereschach in Richtung Weilersbach. Dabei kam er mit seinem BMW nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu, an seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von geschätzt rund 10.000 Euro. Die Polizei bemerkte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch und ließ dem Mann von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen.

