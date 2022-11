Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mann leistet bei Kontrolle Widerstand (12.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein 23-Jähriger hat am Samstag gegen 16.30 Uhr die Villinger Polizei beschäftigt. Nachdem der junge Mann mehrere Steine gegen die Fassade eines Gebäudes in der Straße "Nunnensteig" geworfen hatte, verfolgte ihn ein Zeuge, der auch die Polizei verständigte. Bei der Kontrolle weigerte sich der Steinewerfer, seine Personalien herauszugeben und leistete gegen die Polizisten Widerstand. Dabei erlitt ein Beamter leichte Verletzungen. An der mit den Steinen beworfenen Hauswand entstand nach ersten Ermittlungen nur geringer Sachschaden. Gegen den 23-Jährigen leitete die Polizei ein Verfahren wegen Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verweigerung seiner Personalien ein.

