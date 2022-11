St. Georgen (ots) - Mehrere Reifen an einem geparkten Auto zerstochen hat ein Unbekannter am Samstag gegen 11.30 Uhr auf der Industriestraße. Der Täter zerstach an einem vor einem Raiffeisenmarkt geparkten Daimler-Benz drei Reifen und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 ...

