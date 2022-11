Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Reifenstecher (12.11.2022)

St. Georgen (ots)

Mehrere Reifen an einem geparkten Auto zerstochen hat ein Unbekannter am Samstag gegen 11.30 Uhr auf der Industriestraße. Der Täter zerstach an einem vor einem Raiffeisenmarkt geparkten Daimler-Benz drei Reifen und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

