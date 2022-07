Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen-Wilflingen

Kreis Rottweil) Motorrad rutscht bei Unfall auf Gegenfahrbahn (24.07.2022)

Wellendingen (ots)

In einer 180-Grad Kurve auf der Kreisstraße 5545 zwischen Wilflingen und Gosheim ist es am Sonntag gegen 10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Ein aus Richtung Wilflingen kommender 23-jähriger Motorrad-Fahrer stürzte mit seiner Suzuki, wobei das Motorrad auf die Gegenfahrbahn rutschte und mit einem aus Richtung Gosheim kommenden Auto zusammenstieß. Sowohl der Motorrad-Fahrer, als auch die 34-jährige Autofahrerin und ihre beiden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen mit Krankenwagen in eine Klinik. Die Bilanz des Unfalls ist ein Schaden von rund 8.000 Euro am Motorrad und geschätzt von 10.000 Euro am Auto.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell