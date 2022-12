Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bankräuber flüchtet ohne Beute

Worms-Herrnsheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Stadtteil Herrnsheim zu einem Banküberfall durch einen bislang unbekannten Täter. Ein maskierter Mann betrat gegen 18:00 Uhr mit einer Pistole bewaffnet den Schalterraum der Bankfiliale. Hier bedrohte er zwei Bankmitarbeiter, sowie zwei in der Bank befindliche Kunden. Der Räuber forderte die Herausgabe von sämtlichem Bargeld. Nachdem ihm ein Bankangestellter zu verstehen gab, dass sich in der Filiale kein Bargeld befindet, flüchtete der Bankräuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Auch bei einer polizeilichen Großfahndung unter Einsatz des Polizeihubschraubers konnte der Bankräuber nicht mehr gefasst werden.

Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden:

- Zwischen 40 bis 50 Jahre alt - Ca. 1,70 m bis 1,80 m groß, - Gummimaske über das komplette Gesicht gezogen - Graue Beanie Mütze - Schwarze Winterjacke mit dunkler Kapuze - Graue Handschuhe - Blaue Jeans - Schwarze Schuhe - Graue Aldi-Tasche in der Hand - Normale Statur (weder zu dünn, noch zu dick) - Deutsch mit unbekanntem Dialekt

Allen in der Bank befindlichen Personen wurde ein medizinisches und psychosoziales Betreuungsangebot unterbreitet. Das Fachkommissariat für Kapitaldelikte der Kriminaldirektion Mainz hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen aufgenommen. Bereits im Januar dieses Jahres wurde die betroffene Bankfiliale Ziel eines Überfalls. Ob ein Zusammenhang der beiden Taten besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer

06131/ 65-3633

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über das Hinweisportal der Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz unter

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell