Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrecher flüchtet

Mainz-Altstadt (ots)

Der Mitarbeiter eines Geschäftes in der Seppel-Glückert-Passage staunte nicht schlecht, als er am Dienstagmittag einen Einbrecher überraschte. Gegen 14:50 Uhr hatte sich der bislang unbekannte Täter Zugang zu den Büroräumlichkeiten des Geschäftes verschafft und versuchte gerade am Tresor zu manipulieren, als er von dem Mitarbeiter entdeckt wurde. Der Täter flüchtete hierauf durch einen Notausgang ins Freie und konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca 1,85m groß - helle Hautfarbe - blond-brauner Vollbart - olive-grüne Jacke - Wollmütze mit orangenen Akzenten

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell