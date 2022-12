Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zivilcourage im Linienbus, unbekannte Zeugin greift ein

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Dienstagmittag griff die Fahrgästin eines Linienbusses beherzt ein und konnte so einen körperlichen Angriff auf zwei 16-jährige Mädchen unterbinden. Zwei 16-jährige Mainzerinnen befanden sich im Bus der Linie 64 im Bereich des Heiligkreuzweges, als sich ein Mann unmittelbar neben die beiden stellte. Plötzlich griff der Mann nach dem Handy, was eines der Mädchen in den Händen hielt. Das Mädchen zog die Hand mit dem Handy zurück und gleichzeitig gelang es ihrer Freundin die Hand des Mannes wegzuschieben, sodass dieser nicht mehr an das Handy kam. Als die Mädchen sich nun an den Busfahrer wenden wollten, schlug der Mann dem Mädchen mit der Hand gegen den Kopf und bespuckte ihre Freundin. Eine bislang unbekannte Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und griff hierauf ein. Sie warf den Angreifer kurzerhand aus dem mittlerweile stehenden Bus. Nachdem die Polizei verständigt wurde und die beiden 16-Jährigen eine Täterbeschreibung abgegeben hatten, konnte der Angreifer im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen und kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 46-jährigen Mann aus Weisnau, der sich nun wegen Körperverletzung und versuchtem Diebstahl verantworten muss. Die couragierte Frau ist bislang unbekannt und eine wichtige Tatzeugin. Sie wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1, unter 06131/654110 oder auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

