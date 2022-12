Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt, Ladendiebe bei Rückkehr gestellt

Mainz-Innenstadt (ots)

Zwei Ladendiebe in einem Geschäft in Mainz wurden am Montag den 19.12.2022 gegen 20:00 Uhr auf frischer Tat ertappt, böse Zungen könnten behaupten, weil sie den Hals nicht voll genug bekamen. Das Paar, ein Mann und eine Frau nahmen in einem Geschäft mehrere Flaschen Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro aus den jeweiligen Verpackungen und verstauten diese in einer eigens für die Tat präparierten Diebes-Tasche. Noch bevor der Ladendetektiv die beiden abpassen und aufhalten konnte, verließen die Täter samt Diebesgut den Laden. Einige Zeit später kamen die beiden jedoch zurück in den Laden und wiederholten ihre Diebestour. Diesmal konnten sie jedoch vom Ladendetektiv aufgehalten und angesprochen werden. Der bislang unbekannte männliche Täter warf daraufhin die Tasche voller Diebesgut weg und flüchtete. Seine Komplizin wurde im Anschluss der Tat auf die Polizeiinspektion Mainz 1 gebracht. Die Ermittlungen zu ihrem Mittäter dauern an.

