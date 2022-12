Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz nach Hilfeschreien

Mainz-Altstadt (ots)

Am Sonntagabend wurden der Mainzer Polizei Hilfeschreie aus einer Wohnung in der Schönbornstraße gemeldet. Nachdem zwei alarmierte Funkstreifen des Altstadtreviers an der gemeldeten Wohnaschrift eintrafen, schilderte ein Anwohner, dass eine Frau in einer Wohnung mehrfach um Hilfe geschrien hatte. Als die Einsatzkräfte vor der entsprechenden Wohnungstür standen, konnten sie nur noch das Weinen einer weiblichen Person im Inneren der Wohnung wahrnehmen. Auf Klingeln, rufen und Klopfen öffnete jedoch niemand. Da die Polizeikräfte nun davon ausgingen, dass sich eine Person in hilfloser Lage in der Wohnung befand, entschloss sich ein Polizeibeamter dazu die Wohnungstür einzutreten. Beim Versuch dies zu tun, öffnete plötzlich die Mieterin die Tür. Die 24-jährige argentinische Frau war über den "Besuch" der Polizei äußerst überrascht. Es stellte sich letztendlich heraus, dass die junge Frau zuvor lediglich sehr leidenschaftlich und überaus emotional das Finale der Fußball WM und den Sieg ihrer Mannschaft verfolgte. Hierbei kam es zu diversen Gefühlsausbrüchen.

