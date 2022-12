POL-PPMZ: Motorrad gestohlen

Mainz-Lerchenberg (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Mainzer Lerchenberg. Der oder die unbekannten Täter hatten sich zunächst Zutritt zum Garten des Anwesens in der Grünewaldstraße verschafft, um dann unerkannt an einem Fenster im Rückwärtigen Bereich zu manipulieren. Über das aufgebrochene Fenster stiegen die Einbrecher dann in das Haus ein, was sie ...

mehr