POL-PPMZ: Mainz - Spiegelglatte Straßen - Verkehrsunfälle - Stand 10:00 Uhr

Mainz (ots)

Bis 10:00 Uhr ist es im Dienstgebiet des PP Mainz zu 99 Verkehrsunfällen gekommen. In vier Fällen wurden Personen leicht verletzt. Am stärksten belastet sind die Polizeiinspektion Mainz 1, 2 und 3 mit mittlerweile 72 gemeldeten Verkehrsunfällen in deren Zuständigkeitsbereich. Dabei sind zwei Personen, im Zusammenhang mit dem motorisierten Straßenverkehr, leicht verletzt worden.

Über die Anzahl gestürzter und möglicherweise verletzter Fußgänger liegen dem PP Mainz keine gesicherten Zahlen vor. Es ist davon auszugehen, dass diese Personen sich nicht bei der Polizei melden und bei Notwendigkeit einer medizinischen Versorgung sich selbstständig in Behandlung begeben.

Die Polizei weist darauf hin, dass es weiterhin zu erheblichen Wartezeiten im Hinblick auf Verkehrsunfallaufnahmen kommt.

