POL-PPMZ: Mainz - Spiegelglatte Straßen - Verkehrsunfälle - Stand 08:30 Uhr

Mainz (ots) - Am Samstagabend kam es gegen 17:53 Uhr in Mainz in der Binger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Der Fahrer des Opels wendete mit seinem Auto, übersah hierbei die Straßenbahn und es kam zu einer leichten Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Die Straßenbahn konnte nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen, das ...

mehr