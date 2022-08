Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Faustschlag von unbekannter Person

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Thie, Dienstag, 16.08.22, 03.00 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Dienstag, 16.08.22, gegen 03.00 Uhr hielt sich ein 33-jähriger Mann aus Soest, der derzeit in Kreiensen zu Besuch ist, fußläufig im Bereich der Straße Am Thie, in Kreiensen auf. Als dieser in einiger Entfernung einen Mann schreien hörte, begab sich der 33-jährige unverzüglich in die Richtung, aus der das Schreien kam. Als er auf den ihm unbekannten Mann traf, schlug der Unbekannte unvermittelt mit der Faust in das Gesicht des 33-jährigen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Mann fußläufig. Die Person kann durch das Opfer nur vage beschreiben:

- männlich - braune kurze Haare - schwarze lange Hose - schwarzes Oberteil - weiße Turnschuhe - dunkler Rucksack

Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Straße Am Thie in Kreiensen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

