Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht durch Radfahrer

Einbeck (ots)

(Wüs) Am 17.08.2022, gegen 10:00 Uhr, fährt ein Fahrradfahrer in Höhe der Ampel beim Marktkauf in Einbeck in einen in Richtung Stadtauswärts fahrenden VW Golf. Der wartepflichtige Radfahrer wollte vermutlich links zum Marktkauf einbiegen und stieß in den entgegenkommenden, langsam an der gerade grün werden Ampel losfahrenden, PKW. Der Fahrradfahrer beschädigte die linke vordere Seite des PKW und fiel hin. Er stand schnell wieder auf und lehnte die sofortige Hilfe durch Zeugen, einen Rettungswagen zu rufen, ab. Der Autofahrer stieg ebenfalls sofort aus und verabredete mit dem Fahrradfahrer, dass er nur kurz seinen Wagen parke und dann mit ihm sich um die Schadensregulierung kümmern wolle. Als der Autofahrer geparkt hatte, war der Radfahrer bereits davon gefahren, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro, auch das Fahrrad muss stark beschädigt worden sein. Wer Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Fahrradfahrer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Einbeck unter 05561-940780.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell