Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Fundsache abgetriebenes Kajak

Brake / Weser (ots)

Am 15.08.2022 wurde in den Nachmittagsstunden ein Kajak an der Weser in Höhe des Hafens Großensiel aufgefunden. Es handelt sich dabei um ein aufblasbares 1-Sitzer-Kajak der Marke ITIWIT, Modell Strenfit X 500, Farbe grau, orange abgesetzt. Die Länge des Kajaks beträgt 380 cm, die Breite 64cm. Zubehörteile befinden sich noch im Kajak.

Sachdienliche Hinweise erfolgen bitte an die Wasserschutzpolizeistation Brake unter der Rufnummer 04401-7075815.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell