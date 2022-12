Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Lerchenberg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Mainzer Lerchenberg. Der oder die unbekannten Täter hatten sich zunächst Zutritt zum Garten des Anwesens in der Grünewaldstraße verschafft, um dann unerkannt an einem Fenster im Rückwärtigen Bereich zu manipulieren. Über das aufgebrochene Fenster stiegen die Einbrecher dann in das Haus ein, was sie komplett durchwühlten. Die Diebe stahlen zahlreiche Wert- und Schmuckgegenstände und flüchteten nach Tatausübung über die Terrasse des Anwesens. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend geklärt werden. Von der Mainzer Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Derzeit liegen keine konkreten Täterhinweise vor. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

- Wer hat im Zeitraum von Freitag, dem 16.12.2022 gegen 11:15 Uhr, bis Samstag, dem 17.12.2022 gegen 08:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Mainz-Lerchenberg gemacht?

- Sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

